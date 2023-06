Erdbeben 3.1 auf der Richterskala: Bei Radolfzell (D) bebte die Erde «deutlich spürbar» Der Schweizerische Erdbebendienst an der ETH Zürich hat am Dienstagmittag gleich ennet der deutschen Grenze bei Radolfzell ein «deutlich spürbares» Erdbeben registriert.

Bei Radolfszell (D) am unteren Bodensee hat am Dienstagmittag die Erde «deutlich spürbar» gebebt. Screenshot Erdbebendienst ETH

Wie der Erdbebendienst der ETH in einer ersten, automatisch generierten Mitteilung zum Ereignis schreibt, hat sich das Erdbeben bei Radolfszell um 12:18:25 Uhr ereignet. Dessen Stärke wird mit einer Magnitude von etwa 3,1 auf der Richterskala angegeben. Wie der Website des Erdbebendienstes zu entnehmen ist, lag das Epizentrum in 9,1 Kilometern Tiefe.

Das Erdbeben dürfte laut dem Erdbebendienst der ETH «in der Nähe des Epizentrums deutlich verspürt worden sein». Schäden sind bei einem Erdbeben dieser Stärke in der Regel jedoch nicht zu erwarten.

Unter der deutschen Kleinstadt Radolfszell am Bodensee hat am Dienstagmittag die Erde spürbar gebebt. Ralph Ribi

Vier Vorbeben in letzten 24 Stunden gemessen

Wie der Website des Erdbebendienstes der ETH weiter zu entnehmen ist, sind in diesem Gebiet bereits in der Nacht auf Dienstag sowie am Dienstagvormittag zweimal zwei deutlich schwächere Erdbeben registriert worden.

Radolfzell liegt im deutschen Bundesland Baden-Württemberg und zählt 33’000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die Stadt liegt am unteren Bodensee, konkret am nordwestlichen Ufer des Untersees. (sat)