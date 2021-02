Emmental 26 Gitzis aus Stall verschwunden – Polizei vermutet Diebstahl Im Emmental sind in der Nacht auf Dienstag 26 junge Ziegen aus einem Stall verschwunden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Seit Dienstag werden in einem Bauernhof im Emmental 26 Gitzis vermisst. (Symbolbild) Keystone

(dpo) Die Gitzis gehören zu einem Bauernhof in Ränflüh in der Gemeinde Rüderswil, wie die Berner Behörden in einer Mitteilung vom Mittwoch schreiben. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass Unbekannte die 26 Tiere in der Nacht gestohlen haben.

Bei den Gitzis handelt es sich gemäss Mitteilung um braune Brienzer Ziegen im Alter von vier bis sieben Wochen. Am Ohr haben sie eine gelbe Marke. Derweil sucht die Kantonspolizei zur Klärung der Hintergründe nach Zeugen.