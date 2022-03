Eine Woche nach Kriegsbeginn Reformierte verurteilen Aggression in der Ukraine und laden zu Online-Gottesdienst Die Evangelische Kirche Schweiz verurteilt die Aggression in der Ukraine und fordert zum Handeln auf. Am siebten Tag des russischen Angriffskriegs plant sie am Mittwoch einen Online-Gottesdienst.

Freiwillige sortieren in der Westukrainischen Stadt Lviv Esswaren. In der Schweiz laufen nun immer mehr Spendensammlungen für Geflüchtete an. Keystone

Seit bald einer Woche lässt Russlands Präsident Wladimir Putin mit seiner Armee das Nachbarland Ukraine angreifen. Die westliche Welt inklusive der Schweiz hat diesen Krieg in der Ukraine inzwischen verurteilt und Russland sanktioniert. Nun verurteilt auch die Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz (EKS) am Mittwoch in einer Mitteilung die Aggression in der Ukraine und fordert zum Handeln auf. Die Anstrengungen aller Beteiligten seien «unmittelbar in die Beendigung des Leidens und die Wiederherstellung von Frieden» zu investieren.

Angesichts des Leids der Kriegsopfer unterstützt die EKS zudem die humanitäre Soforthilfe des Hilfswerks Heks und die Aufnahme von Geflüchteten in der Schweiz. Zudem schliesst sie sich einem Aufruf der Weltgemeinschaft Reformierter Kirchen an, die am morgigen Aschermittwoch, 2. März, Christinnen und Christen aus der Ukraine und anderen Teilen der Welt in einem Online-Gottesdienst zusammenführen will.

Heks und «Glückskette» sammeln Spenden

Das Hilfswerk der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz (Heks) hat überdies am Montag mitgeteilt, dass es mit Partnerkirchen in Osteuropa und der Ukraine selbst humanitäre Soforthilfe leisten will. Ein Teil der insgesamt gesprochenen 700'000 Franken stellt das Heks für Begleitung und Coaching von Schweizer Gastfamilien sowie für Geflüchtete aus der Ukraine hierzulande zur Verfügung. Die EKS hat dem Hilfswerk laut eigenen Angaben 10'000 Franken gespendet. Die Evangelisch-reformierte Kirche Schweiz ruft ihre Mitgliederkirchen auf, ihre Kollekten dafür zu spenden.

Bereits seit Sonntag ruft auch die «Glückskette» zu Spenden für Ukrainerinnen und Ukrainer auf. Sie will sich bei ihrer Hilfe in einem ersten Schritt auf die Aufnahme der Flüchtenden in den Nachbarländern konzentrieren, insbesondere in Polen. Dazu will die Glückskette vor Ort etwa mit den Hilfswerken Caritas, dem Schweizerischen Roten Kreuz oder den «Ärzte ohne Grenzen» zusammenarbeiten. (sat)