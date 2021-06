Dübendorf Nach Streit: Polizei findet toten Mann und schwerverletzte Frau in Wohnung Die Kantonspolizei Zürich hat nach einem Streit eine schwerverletzte Frau und einen toten Mann in Dübendorf gefunden. Beide wiesen Schussverletzungen auf.

Nach einem Streit fand die Kantonspolizei Zürich in Dübendorf eine schwerverletzte Frau und einen toten Mann. (Symbolbild) Keystone

Die Kantonspolizei erhielt am Samstag kurz von 20.30 Uhr eine Meldung über ein verletztes Paar nach einem Streit, wie sie am Sonntag mitteilte. In der Wohnung stiessen die Beamten dann auf eine schwer verletzte 58-jährige Frau und auf der Terrasse auf einen 59-Jährigen toten Mann. Beide wiesen Schussverletzungen auf. Die Frau wurde ins Spital gebracht. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. (abi)