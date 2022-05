Drogenhandel Drogen im Wert von 1,4 Millionen Franken: Winterthurer Polizei verhaftet Dealerpaar In einem Hobbyraum in Winterthur fand die Polizei 120 Kilogramm Marihuana, 20 Kilogramm Haschisch und 60 Ecstasy-Pillen. Die Drogen im Wert von 1,4 Millionen Franken wurden beschlagnahmt.

120 Kilogramm konsumbereites Marihuana, 20 Kilogramm Haschisch und 60 Ecstasy-Pillen: Die Stadtpolizei Winterthur und die Kantonspolizei Zürich fanden am Dienstag in einem Hobbyraum Drogen im Wert von rund 1,4 Millionen Franken. Dabei dürfte es sich um einen der umfangreichsten Drogenfunde in der Geschichte der Stadtpolizei Winterthur handeln, wie sie am Freitag mitteilte.

Zuvor hatte die Polizei bei einer Hausdurchsuchung in der Zürcher Oberländer Wohnung eines Schweizer Paares zwei Kilogramm Marihuana und zahlreiche Schusswaffen gefunden. Weitere Ermittlungen führten zu einem Hobbyraum des Paares, wo die Polizei die grosse Drogenmenge sicherstellte.

Das Paar, ein 36-Jähriger und seine 30-jährige Partnerin, wurde vorläufig festgenommen. Sie werden verdächtigt, im grossen Stil mit Drogen gedealt zu haben, und müssen sich vor der Staatsanwaltschaft verantworten. (aka)