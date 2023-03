Drama Nach Explosion in Wohnhaus: Offenbar mehrere Tote in Yverdon In Yverdon ist es offenbar zu einem tragischen Vorfall gekommen. Verschiedene Medien berichten über mehrere Todesopfer nach einem Brand in einem Haus.

In einem brennenden Haus in Yverdon (VD) sind am Donnerstag offenbar mehrere Leichen entdeckt worden. Das berichten verschiedene Medien übereinstimmend. Zahlreiche Feuerwehrautos seien im Einsatz.

Un #incendie total de villa est en passe d'être maîtrisé par les pompiers à #Yverdon à l'angle des rues du Valentin et du Midi. pic.twitter.com/BbNrstIcFZ — Fabien Lapierre (@FabienLapierre) March 9, 2023

Am frühen Morgen habe sich eine Explosion ereignet, sagt ein Anwohner gegenüber «20 Minutes». Wie viele Menschen dabei ihr Leben verloren haben, ist nicht klar. Im Haus würde eine fünfköpfige Familie leben. Die Waadtländer Polizei hat noch nicht offiziell über das Unglück informiert. (mg/abi)

