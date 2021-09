Bei Zwangsverkauf von Wohnung: Frau zündet sich an und stirbt

Drama in Lutry (VD)

In der Waadt ist es bei einem Zwangsverkauf zu einem Drama gekommen. Die Frau, welche ihre Wohnung in der Gemeinde Lutry verlassen sollte, zündete sich vor den Beamten an und starb.