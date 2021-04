Coronavirus Trotz Impfung: Coronafälle in Churer Seniorenzentrum Coronaausbrüche im Bündnerland: Vier Bewohner eines Seniorenzentrums haben sich mit Corona infiziert, obwohl sie bereits vollständig geimpft sind. Im Ausreisezentrum in Valzeina haben 17 von 24 Personen Corona.

Trotz vollständiger Impfung haben sich im Kanton Graubünden vier Bewohner eines Seniorenzentrums mit Corona infiziert. (Symbolbild) Keystone

(abi) Im Kanton Graubünden ist es zu verschiedenen Coronaausbrüchen gekommen. So haben sich in einem Seniorenzentrum im Churer Rheintal vier Bewohnerinnen und Bewohner mit dem Virus infiziert, obwohl sie bereits im Februar vollständig geimpft worden waren. Das teilte die Standeskanzlei des Kantons Graubünden am Freitag mit. Die Infizierten hätten milde Verläufe und befänden sich in Isolation. Zudem sei die Maskentragpflicht für geimpfte Bewohner wieder eingeführt worden.

Die Fälle fielen auf, da aufgrund erster positiver Fälle bei ungeimpften Bewohnern in regelmässigen Abständen flächendeckend getestet wurde. Zudem sei eine Person im Alter von 84 Jahren mit schweren Vorerkrankungen kürzlich verstorben. Die Todesursache ist noch nicht bekannt, heisst es. Das kantonale Gesundheitsamt und externe Fachpersonen untersuchen derzeit die Ursache für die Fallhäufung.

Eine solche Häufung gab es auch im Ausreisezentrum Flüeli in Valzeina. Aktuell wurden 17 von 24 Personen positiv auf das Coronavirus getestet, wie es weiter heisst. Das Ausreisezentrum, das momentan zur Hälfte belegt ist, wurde unter Quarantäne gestellt. Die betroffenen Personen, die milde Verläufe haben, sind isoliert.