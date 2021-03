Coronavirus 130 Sarner Primarschüler müssen sich wegen Corona testen lassen Spucktest in der Schule: Rund 130 Schüler der 5. und 6. Primarschulklassen und 33 Lehrpersonen aus Sarnen müssen sich auf Corona testen lassen.

130 Schüler sowie 33 Lehrpersonen müssen in Sarnen zum Spucktest antreten. (Symbolbild) Keystone

(abi) Grund dafür ist ein Infektionsfall sowie mehrere Verdachtsfälle in der Schule Sarnen Dorf. Der Kantonsarzt hat deshalb den Spucktest für die Schülerinnen, Schüler und Lehrer angefordert, wie der Kanton Obwalden am Donnerstag mitteilte. Der Test ist allerdings freiwillig. Lässt sich ein Kind nicht testen, muss es allerdings für zehn Tage in Quarantäne. Ein positives Testergebnis in der Klasse ziehe ebenfalls eine zehntägige Quarantäne nach sich.

«Diese breitere Testung erfolgt im Rahmen der Ausbruchsabklärung», wird Kantonsarzt Mario Büttler in der Mitteilung zitiert. Auf das wiederholte, präventive Testen an Schulen werde vorläufig noch verzichtet.