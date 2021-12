Coronavirus Mehrere infizierte Patienten und Pflegekräfte in Neuenburger Spital Am Standort Val-de-Ruz des Neuenburger Spitalnetzes (RHNe) wütet das Coronavirus: Am Wochenende wurde ein Dutzend Pflegekräfte und Patienten positiv auf Corona getestet.

An einem Neuenburger Spital haben sich mehrere Patienten und Mitarbeitende mit dem Coronavirus infiziert. (Symbolbild) Keystone

Aktuell werde systematisch nach weiteren Fällen bei Mitarbeitenden und Patienten gesucht. Das teilte RHNe am Montag mit. Bis die Ergebnisse vorliegen, sind Besuche auf dem Gelände nicht mehr erlaubt. Am Mittwoch soll eine Lagebeurteilung vorgenommen werden. Dann wird geprüft, ob negativ getestete Patienten über das Weihnachtswochenende wieder besucht werden dürfen. An den anderen Standorten sind Besuche weiterhin möglich. (abi)