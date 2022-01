49 Fälle: Grosser Coronaausbruch in einem Alters- und Pflegeheim in Thürnen BL

Seit vergangener Woche kam es in einem Alters- und Pflegeheim in Thürnen zu einem grossen Coronaausbruch. Von den 46 Bewohnern sind 24 positiv. Auch 25 Mitarbeitende leiden an Corona.