Coronamassnahmen Nach zwei Warnungen wird Walliser Wirt angezeigt Die Walliser Kantonspolizei verzeigt einen Restaurantbetreiber, weil er gegen die Corona-Schutzmassnahmen verstossen hat. Der Wirt wurde bereits zuvor zwei Mal gewarnt.

Restaurants müssen derzeit geschlossen bleiben. Einen Walliser Wirt schien das nicht zu kümmern. (Symbolbild) Keystone

(dpo) Die Gemeindepolizisten von Chamoson müssen sich wohl verwundert die Augen gerieben haben, als sie am 26. Januar ein Restaurant betraten: Während zwei Kunden zu Mittag assen, wartete eine dritte Person an der Bar mit einem Getränk auf ihre Mahlzeit. Bereits zuvor wurde der Wirt des Lokals zwei Mal verwarnt, weil er sich nicht an die Corona-Schutzmassnahmen gehalten hatte.

Nun hat der Restaurantbetreiber eine Anzeige am Hals, wie die Kantonspolizei Wallis am Donnerstag mitteilte. Die Staatsanwaltschaft hat einen Strafbefehl erlassen.