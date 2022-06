Auszeichnung Caritas ehrt Schweizer Asylrechts-Aktivistin mit Preis Die Anwältin Lea Hungerbühler wird für ihr Engagement für den Verein Asylex mit dem Prix Caritas ausgezeichnet. Asylex befreite während der Pandemie rund 50 Menschen aus der Ausschaffungshaft.

Die Anwältin Lea Hungerbühler engagiert sich für die Rechte von geflüchteten Menschen in der Schweiz. Keystone

Lea Hungerbühler, Anwältin und Gründerin von Asylex, wird mit dem Prix Caritas ausgezeichnet. Dies teilte die Caritas am Freitag mit. Der Verein Asylex unterstützt Personen im Asylverfahren auf unentgeltliche und meist übers Internet. Einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurden Hungerbühler und Asylex, als sie 2020 vor Bundesgericht mehrere Fälle gewannen und so rund 50 Menschen aus Ausschaffungsgefängnissen befreiten.

Im Falle eines Somaliers etwa argumentierte Asylex vor Gericht, dass die Ausschaffung in Zeiten der Pandemie nicht «absehbar» war und die juristischen Bedingungen für eine Administrativhaft deshalb nicht erfüllt seien. Laut Mitteilung der Caritas engagieren sich rund 150 Freiwillige für Asylex, darunter Anwältinnen, Juristen und Migrationsexperten.

Wiederbelebung am Strand in Australien wurde zum Erweckungserlebnis

Mit der Verleihung des Preises an Hungerbühler wolle Caritas Asylex darin bestärken, «weiterhin kraftvoll die Rechte von geflüchteten Menschen und Asylsuchenden zu schützen», wie es in der Mitteilung weiter heisst. Geflüchtete Menschen und Asylsuchende seien besonders auf Unterstützung angewiesen, um ihre Rechte wahrnehmen und sich in unserer Gesellschaft integrieren. Der Preist ist mit 10'000 Franken dotiert.

Als Anwältin ist Hungerbühler in erster Linie auf Finanzmarktrecht spezialisiert. Zum freiwilligen Engagement kam Hungerbühler, als eine befreundete Ärztin am Strand in Australien eine Person wiederbelebte und Hungerbühler sich fragte, was sie mit ihrer Ausbildung für die Gesellschaft tun könne, wie sie der NZZ erzählte.(gb)