Bunte Tupfer Die Blauflügelige Ödlandschrecke ist das «Tier des Jahres» 2023 Die Naturschutzorganisation Pro Natura erklärt die Blauflügelige Ödlandschrecke zum «Tier des Jahres» 2023. Diese gilt als bunter Tupfer in ansonsten eintönigen und kargen Gebieten.

Fliegendes Juwel: Blauflügelige Ödlandschrecken zaubern Farbtupfer in ihren kargen Lebensraum. Wolfgang Hock/Pro Natura

Vergangenes Jahr hatte der Gartenschläfer die Ehre. 2023 hat Pro Natura die Blauflügelige Ödlandschrecke zum «Tier des Jahres» erkoren. Wie die älteste Naturschutzorganisation der Schweiz am Dienstag schreibt, ist das Tier «voller Gegensätze». Wie der Name bereits verrät, bevorzuge die Kurzfühlerschrecke karges Terrain und besiedle Trockenwiesen, aber auch Kiesbänke oder leicht verwilderte Bahn- und Gewerbeareale.

Solche Lebensräume findet das «Tier des Jahres» laut Pro Natura vorab im Wallis und Tessin, aber auch zerstreut in der Nordschweiz. Und dies teilweise mitten in der Stadt: «Unter den Insekten gilt die Blauflügelige Ödlandschrecke als Zeigerart», wird Florin Rutschmann von Pro Natura in der Mitteilung zitiert. Das heisst laut dem Heuschreckenspezialisten: «Wo die Blauflügelige Ödlandschrecke lebt, ist die Biodiversität hoch und es gibt noch viele andere Arten.»

Profiteurin des Klimawandels

Um zu überleben, benötigt das «Tier des Jahres» laut Pro Natura «das richtige Verhältnis von Sonne und Schatten». Meist sitze die grandios getarnt und kaum sichtbar Blauflügelige Ödlandschrecke jedoch am Boden – «nur um kurz darauf mit einem spektakulären Farbenspiel in luftige Höhen abzuheben», so die Naturschutzorganisation.

Ohne aufgeklappte Flügel bestens getarnt: Eine Blauflügelige Ödlandschrecke am Boden. Dieter Thommen/Pro Natura

Die Zerstörung der Flusslandschaften sowie die Intensivierung der Landwirtschaft und Landnutzung führte laut Pro Natura jedoch zu einer akuten Biodiversitätskrise und dem Rückgang vieler Insektenarten. Entsprechend seien heute schweizweit 60 Prozent der Insekten und 40 Prozent der Heuschrecken bedroht, darunter auch die Blauflügelige Ödlandschrecke.

Im Gegensatz zu vielen anderen gefährdeten Tieren könnte die Blauflügelige Ödlandschrecke laut Pro Natura in der Schweiz vom Klimawandel jedoch profitieren. «Als Botschafterin für vergängliche Paradiese erinnert sie daran, dass Klima- und die Biodiversitätskrise nur gemeinsam gelöst werden können», schreibt die Naturschutzorganisation dazu. (sat)