Brauchtum Trotz Corona: Silvesterchlausen in Appenzell findet statt, aber ohne Touristen Die Silvesterchläuse können am Neuen und am Alten Silvester im Appenzellerland von Haus zu Haus ziehen. Allerdings ohne auswärtige Gäste.

Die Silvesterchläuse können von Haus zu Haus ziehen, aber ohne Touristen. Keystone

Das Appenzeller Brauchtum lebt trotz Corona: Das Silvesterchlausen am 31. Dezember und 13. Januar kann stattfinden. Allerdings werde es wegen der Corona-Pandemie erneut anders sein, teilte der Kanton Appenzell Ausserhorden am Mittwoch mit. «Die einzelnen Schuppel werden unterwegs sein können – das auswärtige Publikum und die Touristinnen und Touristen müssen jedoch gänzlich fernbleiben.» Nur wenn sich alle an die geltenden Regeln halten würden, könne das Brauchtum ohne Folgen ausgelebt werden.

Die Behörden bieten im Vorfeld des Silvesterchlausens zusätzliche Teststationen für die Silvesterchläuse an. Ausserdem kontrollieren sie vor Ort punktuell, ob die Regeln eingehalten werden.

Am Neuen (31. Dezember) und Alten Silvester (13. Januar) ziehen im Appenzellerland jeweils am frühen Morgen die Silvesterchläuse von Haus zu Haus. Sie wünschen mit Gesang und lüpfigen «Zäuerli» ein gutes neues Jahr. Die Chläuse tragen kunstvoll verzierte Kopfbedeckungen mit Szenen aus dem bäuerlichen Leben oder kunstvolle, wild geschmückte Hüte, Hauben und Masken. (abi)