Brand Pfäffikon SZ: Vier Autos brennen lichterloh – Brandursache unklar In der Nacht auf Samstag ist auf einem Parkplatz im schwyzerischen Pfäffikon ein Brand ausgebrochen. Das Feuer griff auf mehrere Autos über. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Die Feuerwehr war rasch zur Stelle und konnte das Feuer löschen. Kapo SZ

Nach Mitternacht ging bei der Einsatzzentrale die Meldung ein, wonach in Pfäffikon ein Feuer ausgebrochen sei. In Brand geraten war ein Auto. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten die Flammen bereits auf weitere parkierte Fahrzeuge übergegriffen, wie die Kantonspolizei Schwyz in einer Mitteilung schreibt.

Die Einsatzkräfte konnten das Feuer rasch löschen. Die vier Autos wurden stark beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (rwa)