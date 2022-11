Brand Tödliche Flammen: Person stirbt bei Wohnungsbrand in Wädenswil Ein Brand in einer Wohnung im zürcherischen Wädenswil hat am Dienstagabend ein Todesopfer gefordert. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.

Bei einem Brand in Wädenswil starb eine Person. Kapo ZH

Die Kantonspolizei Zürich erhielt kurz vor 20 Uhr eine Meldung, dass ein Mehrfamilienhaus in Wädenswil in Brand stehe. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, stand eine Wohnung im zweiten Obergeschoss in Vollbrand. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zwar konnte die Feuerwehr das Feuer rasch unter Kontrolle bringen, dennoch kam für eine noch unbekannte Person jede Hilfe zu spät. Sie befand sich in der Wohnung, in welcher der Brand ausbrach. Sonst wurde niemand verletzt.

Sämtliche Bewohner des Hauses wurden evakuiert. Die Stadt organisierte für sie Notunterkünfte. Noch ist unklar, weshalb der Brand ausbrach. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere hunderttausend Franken. (abi)