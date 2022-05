Wallis Grossbrand in Ferienlager in Torgon – 120 Personen evakuiert In einer Ferienlager-Unterkunft in der Walliser Gemeinde Torgon brach am Mittwochmorgen ein Feuer aus. 120 Personen mussten evakuiert werden, verletzt wurde niemand.

Das Feuer bei Torgon (VS) brach in einer Ferienlager-Unterkunft am Mittwochmorgen aus. Kantonspolizei Wallis

Feuer im Ferienlager: In einem Lagerhaus in Torgon (VS) brach am Mittwochmorgen ein Grossbrand aus. 120 Personen mussten evakuiert werden. Darunter waren 97 Schülerinnen und Schüler im Alter von 12 und 13 Jahren aus dem Kanton Genf, die im Ferienlager waren. Sie konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden, verletzt wurde niemand, wie die Walliser Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte.

Ab 7.45 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Anrufe ein. Daraufhin rückten mehrere Feuerwehren, Patrouillen der Kantons- und Regionalpolizei sowie eine Ambulanz aus. Auch ein Helikopter wurde bei den Löscharbeiten eingesetzt, die bis 10.30 Uhr andauerten.

Die Löscharbeiten dauerten über zwei Stunden an. Das Lagerhaus brannte komplett aus. Keystone

Wie Bilder der Nachrichtenagentur Keystone zeigen, brannte das Lagerhaus komplett aus. Die Brandursache ist indes noch unbekannt. (aka)