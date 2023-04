Brand Feuer in Zürcher Asylunterkunft – 70 Bewohner vorübergehend evakuiert Bei einem Brand in einer Asylunterkunft in der Stadt Zürich mussten am Mittwochabend rund 70 Bewohnerinnen evakuiert werden. Zwei Kinder mussten ins Spital gebracht werden.

Bei einem Brand in einer Asylunterkunft in Zürich mussten rund 70 Bewohnerinnen und Bewohner vorübergehend evakuiert werden. Twitter / SRZ

Schutz und Rettung Zürich (SRZ) erhielt am frühen Mittwochabend mehrere Notrufe wegen eines Brandes in einer Asylunterkunft in der Stadt Zürich. Das teilte die Rettungsorganisation am Donnerstag mit. Vor Ort evakuierten die Einsatzkräfte sofort rund 70 Bewohnerinnen und Bewohner. Sie wurden auf mögliche Rauchgasvergiftungen untersucht und zwei Kinder für genauere Abklärungen ins Spital gebracht.

Die Löscharbeiten erwiesen sich als aufwendig, wie es weiter heisst. Der Grund: Isoliermaterial entzündete sich immer wieder. Schliesslich mussten sämtliche Wände des Einstellraums, in dem der Brand ausgebrochen war, eingerissen werden. Damit sollten weitere Mottbrände verhindert werden. Laut SRZ dauerten die Nachlöscharbeiten entsprechend noch weitere drei Stunden. Als diese abgeschlossen waren, konnten die Bewohnerinnen in ihre Wohnräume zurückkehren.

#Brand in Asylunterkunft im Kreis 12. Rund 70 Bewohner*innen evakuiert, durch die #Sanität betreut und med. erstversorgt, 2 Kinder mit Verdacht auf Rauchintox hospitalisiert. Löscharbeiten durch #Berufsfeuerwehr und #Milizfeuerwehr Kp Nord sind aufwändig. Brandursache noch unklar pic.twitter.com/W0StY6vU32 — Schutz & Rettung ZH (@SchutzRettungZH) April 12, 2023

Die genaue Brandursache ist noch unklar, wie es weiter heisst. Die Stadtpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. (abi)