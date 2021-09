Bondo GR Zwei Italiener stürzen am Piz Badile zu Tode Zwei italienische Berggänger sind am Piz Badile tödlich verunfallt. Zuvor wurden die beiden Männer von ihren Angehörigen als vermisst gemeldet.

Die Berggänger sind an der Nordwand des Piz Badile abgestürzt. Kapo GR

Italienische Behörden wurden am Sonntag von Angehörigen zweier Berggänger informiert, dass die beiden Männer nicht an ihrem Wohnort in Italien zurückgekehrt sind. Eine Suche der italienischen Rettungskräfte auf der Südseite des Piz Badile verlief zunächst ergebnislos. Daraufhin wurde die Suche durch die Rega auf Schweizer Gebiet ausgeweitet, wobei am Fusse des Piz Badile Utensilien der Beiden gesichtet wurden, wie die Bündner Kantonspolizei am Dienstag mitteilt.

Gemäss bisherigen Erkenntnissen waren die Berggänger beim Aufstieg über die Cassin-Route an der Nordwand des Piz Badile auf den Cengalogletscher abgestürzt und verschwanden dort in einer Gletscherspalte. In einer Suchaktion der Rega mit der SAC-Sektion Bregaglia und der Alpinpolizei konnten schliesslicht am Dienstagvormittag die Leichen des 24- und 48-Jährigen geborgen werden. Es laufen weitere Ermittlungen zum Unfall. (dpo)