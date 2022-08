Biel Tödlicher Arbeitsunfall: Solothurner wird von Stahlträger getroffen und stirbt Auf einer Baustelle in Biel fiel ein Stahlträger in die Tiefe und traf einen 54-jährigen Arbeiter. Er erlag noch auf der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Trotz Reanimationsmassnahmen durch Arbeitskollegen, Polizei und Rega starb der Arbeiter noch auf der Unfallstelle. Keystone

Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 54-jährigen Spanier aus dem Kanton Solothurn, wie die Kantonspolizei Bern am Donnerstag mitteilt. Nach bisherigen Erkenntnissen fiel während der Arbeiten auf einer Baustelle in Biel ein Stahlträger mehrere Meter in die Tiefe. Dabei wurde der Bauarbeiter getroffen und schwer verletzt.

Er wurde zunächst durch Arbeitskollegen betreut, ehe eine Patrouille der Kantonspolizei Bern und ein Ambulanzteam die medizinische Versorgung übernahmen. Auch eine Rega-Crew war im Einsatz. Trotz der Reanimationsmassnahmen verstarb der Bauarbeiter vor Ort. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet. (aka)