Bernina Wegen doppeltem Überholmanöver: Motorradfahrer und Beifahrerin tot Am Berninapass ereignete sich am Montagnachmittag ein tödlicher Verkehrsunfall. Ursache war ein Überholmanöver, bei dem ein Auto mit einem Motorrad kollidierte.

Ein zeitgleiches Überholmanöver von zwei Autos kostete zwei Töfffahrern das Leben. ho Kapo GR

Das Motorrad war am Montagnachmittag auf der Berninastrasse von La Rösa in Richtung San Carlo unterwegs, wie die Kantonspolizei Graubünden am Dienstag mitteilte. Hinter dem Motorrad fuhr ein Auto mit einem 40-jährigen Italiener am Steuer und ein weiterer Personenwagen, der von einem 28-jährigen Schweizer gelenkt wurde.

Bei Plana Scüra setzten beide Autofahrer zeitgleich zu einem Überholmanöver an. Beide Autos kollidierten. Dabei wurde das Motorrad von einem der beiden Wagen erfasst und stürzte. Der 52-jährige Motorradlenker und seine 57-jährige Beifahrerin zogen sich dabei tödliche Verletzungen zu.

Reanimationsversuche der Rettungskräfte blieben erfolglos. Die Strasse musste gesperrt werden und war erst gegen 19 Uhr wieder befahrbar. Die Polizei sucht Zeugen. Bei den beiden Opfern handelt es sich um italienische Staatsangehörige. (wap)