Bern/Genf/Zürich Ukraine-Krieg: Schweizer Demonstrierende fordern härtere Gangart gegen Russland In mehreren Schweizer Städten finden am Samstag Demos gegen den russischen Einmarsch in die Ukraine statt. Nebst dem Kriegsende fordern die Kundgebungsteilnehmenden eine härtere Gangart gegenüber Russland.

Bereits am Donnerstag, dem Tag des Angriffs Russlands aufs Nachbarland Ukraine, haben in Bern Hunderte gegen den Krieg demonstriert. Keystone

Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine rufen links-grüne Parteien und Friedensorganisationen am Samstag in Bern zur nationalen Demonstration auf. Auch in Zürich ist eine weitere Friedensdemonstration geplant. Und in Genf soll auf der «Place des Nations», also vor dem Hauptsitz der UNO, gegen den kriegerischen Überfall Russlands auf die Ukraine demonstriert werden. Erwartet werden bei der bewilligten Demonstration durch die Berner Innenstadt einige tausend Menschen. Wegen dem samstäglichen Wochenmarkt ist der Bundesplatz jedoch gesperrt.

Nebst dem sofortigen Ende des russischen Krieges soll dabei gegen die bislang zögerliche Haltung des Bundesrates protestiert werden. Diese sorgte zuletzt nicht nur in der Schweiz sondern auch international für Kritik.

Bis am Samstag haben innerhalb weniger Stunden zudem bereits über 50’000 Personen eine Petition der SP gegen den Krieg in der Ukraine unterschrieben. Darin wird von der Schweiz ebenfalls die vollständige Übernahme der EU-Sanktionen gefordert wird.

Erste Friedensdemo bereits vor Einmarsch der Russen

Für Sonntag ist dann auch im Aargau die erste Friedensdemo seit dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine geplant. In Baden rufen SP, SP Frauen und Juso am Abend zur stillen Kundgebung auf. «Krieg hat in Europa nichts zu suchen», sagte SP-Politikerin und Organisatorin Mia Gujer.

Die erste Friedensdemonstration in der Schweiz hatte bereits am Mittwoch stattgefunden. Am Abend vor dem Angriff der russischen Armee auf das Nachbarland Ukraine versammelten sich vor der russischen Botschaft in Bern rund 200 Personen. Zu dieser Kundgebung aufgerufen hatten die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (Gsoa) und die Juso.

Kritik an Schweizer Sanktionspolitik

Nach dem ersten Kriegstag versammelten sich am Donnerstagabend dann in Bern, St.Gallen und Zürich erneut mehrere hundert Menschen zu Kundgebungen. Nebst dem Ende der Kriegshandlungen forderten die Teilnehmenden vom Bundesrat rasche und konsequente Sanktionen gegen Russland. Die Schweiz hat von der EU verhängte Massnahmen bislang nur zum grössten Teil übernommen, will vorab deren Umgehung verhindern.

Kritisiert wird namentlich, dass hiesige Konten von russischen Bürgerinnen und Bürgern nicht gesperrt werden. Am Freitag hat denn auch der Sprecher der EU-Kommission an die Adresse der Schweiz erklärt, die Europäische Union erwarte von ihren Nachbarn und Verbündeten, in einem solch grundsätzlichen Fall die Sanktionen respektive die damit verbundenen politischen Prinzipien mitzutragen.

Revival der Schweizer Friedensbewegung?

Am Freitagabend haben dann auch in Basel, Schaffhausen und St. Gallen verschiedene Mahnwachen stattgefunden. Diese standen unter dem Motto «#StandWithUkraine».

Dabei war es zuletzt ruhig geworden um die Schweizer Friedensbewegung. Nicht zuletzt wegen dem Ausbruch der Coronapandemie waren beispielsweise die traditionellen Ostermärsche ausgefallen respektive mit Aufrufen ins Internet verlegt worden. Übrig blieb der breit abgestützte Ruf nach zusätzlicher Aufnahme Syrischer Kriegsflüchtlinge aus griechischen Lagern.

Anders beim Ausbruch der jüngsten Kriege: Oder als die USA 2003 den Irak angriffen, gingen Zehntausende Schülerinnen und Schüler in der ganzen Schweiz an Demonstrationen auf die Strasse. Allein in Bern wurden damals 40'000 Demonstrierende gezählt.

