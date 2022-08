Berner Oberland Tödlicher Arbeitsunfall mit Pneulader in Kiesgrube Bei einem Unfall in einer Kiesgrube kam am Dienstagmorgen ein 53-jähriger Arbeiter ums Leben. Der aus Bosnien-Herzegowina stammende Mann wurde von einem Pneulader überrollt.

Die Unfallursache ist laut der Kantonspolizei Bern noch nicht geklärt. (Symbolbild) Keystone

Der Unfall in der Kiesgrube Funtenen bei Meiringen im Berner Oberland ereignete sich am Dienstagmorgen um 08.30 Uhr. Dabei wurde ein 53-jähriger Mann von einem Pneulader überrollt. Für den aus Bosnien-Herzegowina stammenden und im Kanton Bern wohnhaften Mann kam jede Hilfe zu spät, wie die Kantonspolizei Bern am Nachmittag mitteilte. Die Umstände des Unfalls werden untersucht. (wap)