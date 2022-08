Berner Oberland Frau auf Wanderung tödlich verunglückt – die Polizei sucht Zeugen Am Montag wurde auf der Oberen Walalp in Därstetten im Berner Oberland eine tote Wanderin geborgen. Um den Unfallhergang zu klären, sucht die Polizei Zeugen.

Die Kantonspolizei sucht Zeugen, die eine verunfallte Frau beim Wandern gesehen haben. (Symbolbild) Keystone

Die Frau sei am Sonntag auf einer Bergwanderung verunfallt, meldete die Kantonspolizei Bern am Dienstag. Gemeldet wurdet ihr der Unfall aber erst am Montag. Nach ersten Erkenntnissen war die Frau vom Stockhorn aus in Richtung Obere Walalp unterwegs und dabei aus noch ungeklärten Gründen in ein Couloir gestürzt. Dabei hatte sie sich tödlich verletzt.

Nachdem die Frau am Sonntag nicht wie vereinbart am Zielort eingetroffen war, hatten Drittpersonen nach ihr gesucht. Am Montagmittag fanden sie sie im Bereich der oberen Walalp. Die nun aufgebotenen Rettungskräfte konnten nur noch den Tod feststellen.

Um den Unfallhergang aufzuklären, sucht die Polizei Zeugen, die am frühen Sonntagmorgen im Bereich Strüssligrat und Baachegg eine etwas ältere Frau in blauen Jeans und mit einer Fleecejacke mit Leopardenmuster gesehen haben. (wap)