Berner Jura Nach Kollision mit Auto: Zuglinie Biel–La Chaux-de-Fonds bis Sonntag unterbrochen Nach einer Kollision zwischen einem Zug und einem Auto bleibt die Zuglinie Biel-La Chaux-de-Fonds bis voraussichtlich am Sonntag unterbrochen. Beim Vorfall in Cormoret entgleiste der Zug teilweise.

Bei der Kollision eines Zuges und Autos im Berner Jura ist am Samstag eine Person leicht verletzt worden. (Symbolbild) Hanspeter Bärtschi

Zwischen St-Imier und Courtelary verkehren während des Unterbruchs Ersatzbusse, schreibt die SBB am Samstag auf ihrer Website. Zum Unfall war es am frühen Samstagmorgen gekommen. Kurz vor 6.15 Uhr erhielt die Kantonspolizei Bern die Meldung, dass sich in den geschlossenen Schranken eines Bahnübergangs bei Cormoret ein Auto befinde. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, entgleiste in der Folge beim Zusammenstoss der vordere Zugteil.

Der Autofahrer konnte das Fahrzeug laut Polizei selbstständig verlassen. Im Zug befanden sich zum Zeitpunkt der Kollision zwölf Passagiere. Einer habe zur Kontrolle in ein Spital gebracht werden müssen.

Laut Berner Kantonspolizei ist eine Untersuchung eingeleitet worden, um den Hergang des Unfalls zu ermitteln. (sat)