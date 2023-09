Bern-Zürich Auffahrunfall wegen Polizeikontrolle auf A1: Autolenker stirbt nach Kollision mit LKW ++ Ermittlungen eingeleitet ++ Mega-Staus im Mittelland Am Donnerstag kam es auf der A1 zu einem schweren Auffahrunfall: Ein Autolenker starb nach der Kollision mit einem Lastwagen. Ursache war eine Polizeikontrolle. Als Folge war die Autobahn zwischen Kirchberg (BE) und Kriegstetten (SO) stundenlang gesperrt.

Als Folge einer Polizeikontrolle kam es auf der Autobahn A1 am Donnerstag früh zu einem Auffahrunfall und einer stundenlangen Sperrung. Bild: Keystone

Auf der Autobahn A1 zwischen Kirchberg und Kriegstetten ging am frühen Donnerstagmorgen nichts mehr. Zudem geriet auch der Verkehr in der Gegenrichtung und auf den Umfahrungsrouten entlang des Jurasüdfusses wegen Überlastung zeitweise ins Stocken oder blieb ebenfalls stehen.

Das alles nachdem es auf der Hauptverkehrsachse durch das Mittelland kurz nach 5 Uhr bei Utzenstorf (BE) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen war. Wie die Kantonspolizei Bern (Kapo) und die zuständige Staatsanwaltschaft am Donnerstagnachmittag mitteilten, war der Auslöser ein Auffahrunfall als Folge einer Polizeikontrolle.

Demnach bildete sich hinter der Polizeikontrolle eine Autokolonne wobei es zu dem folgenschweren Auffahrunfall kam. «Ein Auto ist aus noch zu klärenden Gründen auf einen Lastwagen am Ende eines rund ein Kilometer langen Staus aufgefahren», schreibt die Kapo Bern.

Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen eingeleitet

Der Autolenker sei bei der Kollision im Fahrzeug eingeklemmt worden. Angehörige der Berufsfeuerwehr der Stadt Bern hätten ihn zwar geborgen. «Vor Ort konnte jedoch nur noch sein Tod festgestellt werden», schreibt die Polizei. Es bestünden zwar Hinweise zur Identität des Verstorbenen, die formelle Identifikation steht laut Kapo aber noch aus.

Wie die zuständige regionale Staatsanwaltschaft weiter mitteilt, sind unter ihrer Leitung Ermittlungen zum Unfall aufgenommen worden. Näher geht sie in der Mitteilung allerdings nicht auf deren Umfang ein.

Die Autobahn zwischen Kirchberg und Kriegstetten in Fahrtrichtung Zürich musste für die Bergungs- und Unfallarbeiten mehrere Stunden bis gegen 9 Uhr gesperrt werden. Kurzzeitig war laut Kapo Bern auch die Fahrbahn in Richtung Bern durch die Landung eines Helikopters der Rega nicht befahrbar. Gegen 10 Uhr hatte sich dann die Lage wieder normalisiert, auch auf den Umfahrungsrouten.

Grossräumige Umfahrungs-Empfehlungen

Als Folge des Unfalls und der Sperrung der A1 kam es im Oberaargau, Emmental und den angrenzenden Gebieten im Kanton Solothurn weiträumig zu Rückstaus und Staus wegen Überlastung der Kantonsstrassen.

So hatten die Behörden Autofahrenden aus Bern in Richtung Zürich beispielsweise geraten, über die A5 am Jurasüdfuss auszuweichen. Und solchen Richtung Zentralschweiz und Gotthard wurde geraten, via Berner Oberland und Brünigpass das Unfallgebiet zu umfahren. (sat)