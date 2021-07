Bergunfall Mann stürzt 70 Meter über Felsgeröll und verunglückt tödlich Am Niesengrat bei Diemtigen BE ist ein Mann bei einer Wanderung tödlich verunfallt. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfallhergangs aufgenommen.

Der Wanderer verunglückte laut Polizeiangaben auf dem Niesengrat zwischen Standhore und Steinschlaghore. (Symbolbild) Keystone

Der Unfall wurde der Kantonspolizei Bern am Montag kurz vor 12.30 Uhr gemeldet. Gemäss aktuellen Erkenntnissen befanden sich zwei Männer auf einer alpinen Wanderung auf dem Niesengrat in Richtung Frutigen. Aus noch nicht geklärten Gründen kam einer der Männer zu Fall und stürzte anschliessend rund 70 Meter über Felsgeröll ab, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Die Rettungskräfte konnten vor Ort nur noch den Tod des Mannes feststellen. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 53-jährigen Schweizer. Neben Gebirgsspezialisten der Kantonspolizei Bern standen auch die Rega, ein Spezialist der Alpinen Rettung Schweiz und das Care Team des Kantons Bern im Einsatz. Die Regionale Staatsanwaltschaft Oberland hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (dpo)