Bergunfall Alpinist stürzt beim Matterhorn 350 Meter in die Tiefe Ein Bergsteiger ist am Dienstag in den Walliser Alpen tödlich verunglückt. Beim Abstieg vom Matterhorn stürzte er aus unbekannten Grünen ab. Er war nicht angeseilt.

Tödlicher Absturz in die Tiefe: Beim Abstieg vom Matterhorn verunfallte ein Alpinist. Kapo VS

Der Vorfall ereignete sich um die Mittagszeit beim Abstieg über den Hörnligrat. Der Alpinist kam auf Höhe der Solvayhütte auf 4000 Meter über Meer zu Fall und stürzte 350 Meter in die Tiefe, wie die Walliser Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Drittpersonen alarmierten darauf die Rettungskräfte. Diese fanden den Mann in der Ostwand des Matterhorns, konnten jedoch nur noch seinen Tod feststellen. Die formelle Identifikation des Opfers ist im Gange.

Aktuell ist das Gipfelfeld des Matterhorn wegen der hohen Temperaturen völlig schneefrei und damit gefährlich für Bergsteiger. Die Bergführer in Zermatt raten daher seit Anfang der Woche dringend davon ab, zum Gipfel aufzusteigen. (rwa/dpa)