Basler Strafgericht Vergewaltigung nach Halloween-Party: 20-Jähriger bestreitet sämtliche Vorwürfe Ende Oktober 2021 soll ein junger Mann eine Frau in der Unterführung bei der Heuwaage vergewaltigt und zuvor eine weitere sexuell belästigt haben. Am Dienstag verhandelt das Basler Strafgericht den Fall.

Hier soll die Vergewaltigung passiert sein: Unterführung Lohweg bei der Heuwaage. Roland Schmid

Während einer Halloween-Party im Balz-Club lernte Anisa T.* Jusuf B.* kennen. Nachdem sie gegen vier Uhr gemeinsam das Lokal verliessen, soll es in der Unterführung Lohweg bei der Heuwaage zur Vergewaltigung gekommen sein.

Jusuf B. muss sich am Dienstag vor dem Basler Strafgericht verantworten. Ihm werden Vergewaltigung, sexuelle Belästigung und Nötigung vorgeworfen. Er sitzt aktuell in Untersuchungshaft.

Er soll sich dicht hinter sie gestellt haben

Vorerst geht es vor Gericht um den Anklagepunkt der sexuellen Belästigung an einer zweiten Klägerin. Der Beschuldigte streitet dies ab. Die junge Frau sagt als Auskunftsperson vor Gericht aus: Sie erkennt Jusuf B. von der Nacht vor dem Balz-Club. Er soll sich in der Warteschlange vor dem Lokal dicht hinter sie und ihre Freundin gestellt und an ihr gerochen haben.

«Wir sagten ihm, er soll aufhören», so die Klägerin. Doch weder auf die Ansprache auf Deutsch noch auf diejenige auf Englisch reagierte der Angeklagte. Da es der Freundin später schlecht gegangen sei, verliessen die beiden Frauen den Wartebereich. Jusuf B. soll sich ihnen in den Weg gestellt haben. «Wir drückten uns vorbei, sagten aber nichts mehr, da wir nach Hause wollten», so die junge Frau.

Beschuldigter sieht Schuld nicht bei sich

Auch den zweiten Vorhalt, Jusuf B. soll Anisa T. sexuell genötigt und vergewaltigt haben, bestreitet der Beschuldigte. Es sei zu sexuellen Kontakten gekommen, allerdings im gegenseitigen Einverständnis.

Beim Vorfall in der Unterführung Lohweg bei der Heuwaage soll gar Anisa T. die sexuelle Handlung initiiert haben, beschreibt Jusuf B. vor Gericht. Sie habe sein Geschlechtsteil berührt, sich selbst die Strumpfhose heruntergezogen. Er habe sich eigentlich nur selbst befriedigen wollen, sagt er.

Nach dem Vorfall in der Unterführung suchte Anisa T. ihr Freundin, die noch im Balz-Club war. Anschliessend zeigte sie den Beschuldigten an. Roland Schmid

«Ich war weg mit dem Kopf»

«Es ging alles sehr schnell», sagt Anisa T. vor Gericht. Sie schildert ihre Erinnerungen an die Nacht vom 28. auf den 29. Oktober 2021. Jusuf B. soll sie vergewaltigt haben, sie habe mehrfach «Stopp» gesagt. Nach einiger Zeit sei sie in eine Schockstarre verfallen. «Ich war weg mit dem Kopf, ich habe es nicht realisiert.» Sie sei mit den Gedanken abgeschweift.

Am Dienstagnachmittag folgen voraussichtlich die Plädoyers der Staatsanwältin, der Verteidigerin sowie der Opferanwältin. Das Urteil wird Ende Woche erwartet.

Update folgt ...