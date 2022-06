Basel Smart-Fahrer rammt Baum, montiert Kennzeichen ab und haut ab Unfälle im Morgenverkehr kommen immer wieder vor. Jener, der sich Donnerstagfrüh in Basel ereignet hat, weist aber eine kuriose Besonderheit auf.

Smart da, Schaden da, Fahrer und Kennzeichen: weg. Nun sucht die Polizei Zeugen. Kapo Basel-Stadt

Der Smart krachte in einen Baum und einen Kandelaber. Ein Strassenabschnitt (Stadionstrasse / Birsstrasse bis zur Redingstrasse) in Basel musste rund 90 Minuten gesperrt werden und auch eine Buslinie musste umgeleitet werden. So weit so alltäglich. Doch der Unfall am Donnerstagmorgen um 5.15 Uhr weist eine Besonderheit auf: Das Verhalten der Fahrerin oder des Fahrers.

Der oder die wartete nämlich nicht etwa brav auf das Eintreffen der Polizei, sondern montierte kurzerhand die Kontrollzeichen vom Smart ab und machte sich davon. Nur das Auto und der Schaden blieben zurück, wie die Kantonspolizei Basel gleichentags mitteilt. Bis jetzt konnte der oder die Fehlbare nicht ermittelt werden. Die Polizei sucht deswegen Zeugen, die etwas beobachtet haben. (mg)