Oberaargau Polizei birgt verschlossenes Auto ohne Insassen aus Aare – was ist passiert? Die Kantonspolizei Bern steht vor einem Rätsel: Wie gelangte ein Auto in die Aare? Die Einsatzkräfte verschafften sich zwar Zugang durchs Fenster. Doch im Auto und darum herum fanden sie niemanden.

Die Kantonspolizei Bern barg ein insassenloses Auto aus der Aare. Untersuchungen zum Unfallhergang laufen. (Symbolbild) Keystone

Die Mitteilung wirft mehr Fragen auf als dass sie Antworten gibt über einen mysteriösen Fall im bernischen Oberaargau. Kurz vor Mitternacht am Sonntag ging bei der Polizei demnach eine Meldung ein, wonach an der Aare bei Bannwil ein Unfall geschehen sei. Daraufhin fanden die Einsatzkräfte im Wasser zwar einen schwarzen Audi e-tron. Durch das Fenster verschafften sie sich sogleich Zugang zum verschlossenen Auto und stellten fest, dass sich darin niemand befand. Und auch in der näheren Umgebung fand die Polizei keine Personen, wie sie am Montag schreibt.

Am Montagmorgen konnte das Auto dann mittels eines Pneu-Krans aus dem Wasser geborgen werden. Im Einsatz standen diverse Patrouillen und Spezialdienste der Kantonspolizei Bern wie etwa die Seepolizei, aber auch Angehörige der Feuerwehren Langenthal und Aare sowie der örtlichen Pontoniere und ein vorsorglich aufgebotenes Ambulanz-Team.

Wie gelangte das verschlossene Auto ins Wasser?

Wie es zum Unfall kam – ob das Auto fuhr, geschoben wurde oder auf irgendeine eine andere Weise in den Fluss gelangte – ist Gegenstand von Ermittlungen. Gemäss ersten Erkenntnissen dürfte das Auto am Sonntagabend zwischen Schwanau (Bannwil) und Ländte (Aarwangen) über Feldwege ans Ufer der Aare gefahren sein. Zwischen 23.30 Uhr und 23.45 Uhr soll es dann ins Wasser geraten sein, schreibt die Polizei.

Noch sind die genauen Umstände und Hintergründe des Ereignisses aber unklar. Wie es auf Anfrage von CH Media bei der Berner Kantonspolizei heisst, laufen auch Abklärungen zum Halter oder der Halterin des Autos. Nähere Angaben seien wegen der laufenden Ermittlungen nicht möglich. Entsprechend ruft die Polizei Zeugen des Vorfalls auf sich zu melden. (aka/sat)