Oberarth Tödlicher Bahnunfall im Kanton Schwyz: Streckeninspektor von Zug erfasst Im Kanton Schwyz ist es zu einem tragischen Bahnunfall gekommen. Ein Streckeninspektor wurde auf den Schienen vom Voralpen-Express erfasst. Für den 52-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.

Der Bahninspektor wurde von einem Voralpen-Express erfasst. Der Unfallzug blieb längere Zeit auf dem Gleis stehen. Bild: Geri Holdener

Auf einer Zugstrecke in Oberarth ist es am Mittwochmorgen kurz vor 10 Uhr zu einem tödlichen Unfall gekommen, wie die Kantonspolizei Schwyz am Nachmittag mitteilt. Demnach beabsichtigte ein 52-jähriger Streckeninspektor, die Bahnstrecke zwischen Goldau und Immensee zu kontrollieren. Dabei sei der Streckeninspektor «trotz eingeleiteter Vollbremsung von einem Personenzug erfasst» worden und habe «tödliche Verletzungen erlitten».

Der Verunfallte war in Begleitung eines zweiten Streckeninspektors. Dieser blieb unverletzt. SBB-Feuerwehr, Transportpolizei und die Kantonspolizei waren vor Ort. Auch der Rettungsdienst Schwyz wurde alarmiert.

Auch die Bahnfeuerwehr der SBB war vor Ort. Bild: Geri Holdener

Das Unglück ereignete sich unmittelbar ausgangs eines kurzen Tunnels. Der in den Unfall verwickelte Voralpen-Express blieb gemäss Augenzeugen für längere Zeit auf dem Gleis stehen. Erst um 11.45 Uhr konnte er mit den Passagieren weiterfahren. Die polizeiliche Spurensicherung auf den Schienen dauerte noch rund eine Stunde an.

Gemäss Angaben der SBB war auf der Linie Luzern – Arth-Goldau wegen des Unglücksfalls bis 12.50 Uhr mit Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen. (gh/aka)