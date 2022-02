Bahnverkehr Steinschlag: Strecke zwischen Andermatt und Göschenen bis Sonntag unterbrochen Auf der Strecke zwischen Andermatt und Göschenen hat sich am Freitagabend ein Steinschlag ereignet. Die Strecke bleibt mindestens bis Sonntag unterbrochen.

Die Strecke ist gemäss der Matterhorn Gotthard Bahn mindestens bis Sonntag unterbrochen. (Symbolbild) Keystone

Die Matterhorn Gotthard Bahn meldete am Freitagabend einen Steinschlag, weshalb die Strecke zwischen Göschenen und Andermatt unterbrochen ist. Zunächst schien die Störung bis am Samstag zu dauern, aber in einem Update meldete das Unternehmen schliesslich, dass die Strecke bis mindestens am Sonntag unterbrochen bleibe. Zwischen Göschenen und Andermatt verkehren Ersatzbusse, Reisenden wird empfohlen, mehr Zeit einzuplanen. (pl/dpo)