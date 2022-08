Badeunfall Verunglückter Bielersee-Schwimmer im Spital verstorben Ein vor einer Woche aus dem Bielersee geretteter Schwimmer ist in der Nacht auf Montag im Spital verstorben. Es handelt sich um einen 46-jährigen polnischen Staatsangehörigen.

Die Ermittlungen zur Todesursache sind laut der Kantonspolizei Bern noch nicht abgeschlossen. Keystone

Der Mann war am 7. August beim Baden im Bielersee in eine Notlage geraten. Mehrere Einsatzkräfte hatten den bewusstlosen Mann aus dem Wasser geborgen und in ein Spital gebracht. Dort ist er nun in der Nacht auf Montag verstorben, wie die Kantonspolizei Bern am Dienstag mitteilte. Die genauen Ermittlungen zur Todesursache seien noch im Gang, so die Polizei. Derzeit könne nicht ausgeschlossen werden, dass dem Unfall ein medizinisches Problem voranging. (wap)