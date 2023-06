Baar Flugzeugnase fällt nach Kollision zweier Jets der Patrouille Suisse zu Boden – eine Person verletzt Grosses Glück im Unglück: Beim Training haben sich am Donnerstag zwei Flugzeuge der Patrouille Suisse über Baar berührt. Die Piloten konnten die Flieger sicher landen.

Die Patrouille Suisse übte am Donnerstagmorgen über dem Raum Zug / Baar für die Flugshow am Eidgenössischen Jodlerfest in Zug. Bild: Jan Pegoraro

Die Kunstflugstaffel der Schweizer Luftwaffe, die Patrouille Suisse, bereitet sich momentan auf ihren Auftritt am Eidgenössischen Jodlerfest in Zug vor. Geplant ist, dass sie am Freitag zwischen 13 und 13.30 Uhr ihr Können präsentiert.

Doch nun kam es im Training zu einem Zwischenfall. Wie das Verteidigungsdepartement (VBS) mitteilte, haben sich am Donnerstagmorgen beim Training im Raum Baar/Zug zwei Flugzeuge «touchiert». Allerdings hatten die Piloten grosses Glück: Alle sieben Flugzeuge konnten anschliessend sicher in Emmen landen. Die Piloten blieben unverletzt, wie es weiter heisst. Die Militärjustiz hat Untersuchungen aufgenommen.

«Es gab einen lauten Knall»

«Bei einem F5-Tiger ist die Flugzeugnase abgebrochen und an die Fassade eines Hauses geprallt», sagt Armeesprecher Mathias Volken. Beim Aufprall zersprangen auch die Scheiben des Hauses. Durch die Glassplitter wurde laut VBS eine Person leicht verletzt. Die Nase fiel zwischen den beiden Glencore-Gebäuden beim Lindenpark in Baar vom Himmel.

«Es gab einen lauten Knall», sagte ein Augenzeuge gegenüber dieser Zeitung. Anfangs habe er gar nicht mitbekommen, was passiert sei. Gemäss Zeugen soll die Nase zuerst in den Asphalt eingeschlagen haben und von dort an die Glaswand des nahen Gebäudes geschleudert worden sein. Sowohl die Militär- als auch die Zuger Polizei sind vor Ort. Das Gelände ist abgesperrt.

Das Nase eines Kampfjets des Typs F-5 Tiger liegt bei diesem Kellereingang des Glencore-Gebäudes. Leserbild «Zuger Zeitung»

Bei der Berührung der beiden Flugzeuge wurde zudem der Bremsschirm des einen Flugzeuges ausgelöst. Er ist ebenfalls auf den Boden gefallen und blieb in der Dachrinne des Glencore-Gebäudes hängen.

Der Bremsschirm liegt auf dem Dach eines Gebäudes. Bild: Zuger Zeitung

Gemäss einem Augenzeugen ist das Flugzeug «wie ein Sack» heruntergefallen. Diese Informationen decken sich mit einem Video, welches «20 Minuten» publiziert hat. Darauf ist zu zu sehen, wie knapp die Armee an einer Katastrophe vorbeigeschrammt ist. Bilder zeigen, wie ein Jet nach der Kollision zu Boden sackte, der Pilot das Flugzeug aber rechtzeitig auffangen konnte. Unklar ist, ob die Patrouille Suisse ihr Programm am Freitag anlässlich des Jodlerfests wie geplant zeigt.

Die Nase schlug hier in den Boden ein. Bild: Zuger Zeitung (15. 6. 2023)

Die Patrouille Suisse fliegt seit 1995 Flieger des Typs F-5 Tiger – also ein Kampfflugzeug. Die Kunstflugstaffel wurde 1964 gegründet und zeigt ihre Manöver im Verbandsflug. Die Piloten fliegen dabei nur auf Sicht und orientiert sich an ihrem Vordermann – abgesehen vom Leader, der die Staffel anführt. Der Abstand zwischen den Jets beträgt 3 bis 5 Meter, wie die Patrouille Suisse auf ihrer Webseite schreibt. Sie fliegen rund zwei Meter höhenversetzt.