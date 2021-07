AUTOBAHN A1 Camper auf Autobahn bei Münchwilen komplett ausgebrannt Bei Münchwilen TG auf der Autobahn A1 hat am Donnerstagabend ein Camper gebrannt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Franken.

Beim Brand wurden zwei Personen verletzt. Bild: Kapo Thurgau

Weshalb der Camper Feuer fing, ist gemäss Claudia Brunner, Mediensprecherin der Kantonspolizei Thurgau, noch unklar. Die Meldung ging am Donnerstag um 18.30 Uhr bei der Polizei ein. Schnell bildete sich grosse Rückstaus, da die Autobahn kurzzeitig auf beiden Seiten wegen der Gefahr der Gasflaschen im Camper gesperrt werden musste.

Das ausgebrannte Fahrzeug wird abtransportiert. Bild: Dinah Hauser

Wie die Kantonspolizei am Freitag in einer Medienmitteilung schreibt, bemerkte der 67-jähriger Lenker des Wohnmobiles eine Rauchentwicklung im Innenraum des Fahrzeuges und hielt auf dem Pannenstreifen an. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte habe das Wohnmobil bereits in Vollbrand gestanden. Die Feuerwehr Wil war rasch vor Ort und konnte das Feuer löschen. Der Lenker und seine 67-jährige Beifahrerin wurden wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. (chs/evw)