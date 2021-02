Auszeichnung Schweizer Filmpreis: Ehrenpreis für Lilo Pulver Liselotte Schmid-Pulver, besser bekannt als Lilo Pulver, spielte an der Seite von Jean Gabin und James Cagney. Nun erhält die grosse Schweizer Schauspielerin einen Ehrenpreis.

Lilo Pulver bei einer Preisverleihung 2018. Keystone

(mg) Lilo Pulver habe «die Filmgeschichte mit ihrem Spiel voller Humor und mit ihren subtil revoltierenden Interpretationen geprägt», heisst es in einer Mitteilung vom Bundesamt für Kultur (BAK) vom Dienstag. Pulver erhält den diesjährigen Ehrenpreis am Schweizer Filmpreis. Mit der 91-jährigen Bernerin werde eine Schauspielerin ausgezeichnet, die auch international Karriere machte. Nach der Schauspielschule in Bern, avancierte sie rasch zu einer der beliebtesten Schauspielerinnen der Schweiz und in Deutschland.

Sie spielte 1958 die Hauptrolle im Film «Zeit zu leben und Zeit zu sterben» von Douglas Sirk. Damit begann ihre internationale Filmkarriere. 1961 wurde sie von Billy Wilder für seine Komödie «Eins, zwei, drei» engagiert und spielte danach in zahlreichen Dramen, darunter «Die Nonne» von Jacques Rivette. Der Ehrenpreis ist mit 30'000 Franken dotiert und würdige «Lilo Pulvers Beitrag zur internationalen Filmgeschichte von den 1950er-Jahren bis heute», wie das BAK schreibt.

Die Verleihung des Schweizer Filmpreises findet online statt. Sie wird am Freitag, 26. März 2021, als Livestream über die Internetseite des Schweizer Filmpreises www.quartz.ch gesendet.