Ausbruch 41-jähriger Mann flieht aus Berner Gefängnis Witzwil Ein Mann ist am Sonntag aus der Justizvollzugsanstalt Witzwil geflohen. Der 41-Jährige sass im offenen Vollzug eine Strafe wegen Drogenvergehen ab und ist laut den Behörden nicht gefährlich.

Ein Mann ist aus der Justizvollzugsanstalt Witzwil geflüchtet (Archivbild). Keystone

Beim geflüchteten Häftling handle es sich um einen Algerier mit illegalem Aufenthaltsstatus, teilte die Berner Sicherheitsdirektion am Montag mit. Er sass schon mehrmals in Witzwil ein. Da er bislang jedoch nicht ausgeschafft werden konnte, wurde er immer wieder in die Freiheit entlassen, wie es weiter heisst.

Nun wird intern untersucht, wie der 41-Jährige entkommen konnte. Zudem wurden als Sofortmassnahmen die Präsenzkontrollen in den Gefängnissen und Justizvollzugsanstalten verstärkt. Zudem werden die technischen Sicherheitssysteme überprüft. (abi)