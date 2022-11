Auktion «ZH 100»: Kanton Zürich versteigert bisher tiefste Autonummer – und hofft auf Geldsegen Für «ZH 888» hat der Kanton Zürich fast 200'000 Franken erhalten. Nun versucht er, das Ergebnis mit einer noch attraktiveren Autonummer zu toppen: «ZH 100» kommt unter den Hammer.

Der Zürcher Sicherheitsdirektor Mario Fehr mit dem Objekt der Begierde. ho

Ein tiefes Nummernschild am Auto steht in anderen Kantonen für altes Geld: Oft wurde es seit Generationen weitergegeben und stammt noch aus einer Zeit, in der sich die wenigsten ein Auto leisten konnten. Nicht so im Kanton Zürich: Seit 2018 können Autoliebhaber ihre Fahrzeuge mit dreistelligen Kontrollschildern schmücken – vorausgesetzt, sie setzen sich bei der Versteigerung durch. Nun ist es wieder soweit: Ab Donnerstag ist die prestigeträchtige Nummer «ZH 100» zu ersteigern.

Dabei könnte für die Staatskasse eine hübsche Summe herausspringen. Für die bisher tiefste versteigerte Autonummer im Kanton, «ZH 499», wurden vor zwei Jahren 52'000 Franken hingeblättert. Den Rekord hält derzeit «ZH 888». Diese ging im Juni dieses Jahres für 194'000 Franken an den Meistbietenden.

«Die Einnahmen aus der Kontrollschilder-Auktion sind ein willkommener Zustupf für die Staatskasse in schwierigen Zeiten», wird Sicherheitsdirektor Mario Fehr in einer Mitteilung des Strassenverkehrsamts zitiert. Die Auktion läuft bis am 9. November. (wap)