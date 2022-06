Attentat Dschihadistisch motivierter Mord in Morges: Bundesanwaltschaft reicht Anklage ein Aus «Rache an der Schweiz» wurde im September 2020 ein Mann in Morges erstochen. Nun hat die Bundesanwaltschaft Anklage gegen einen 28-Jährigen eingereicht. Er wurde auch in der U-Haft gewalttätig.

Der islamistische Anschlag geschah im September 2020 in der Innenstadt von Morges. Keystone

Es war wohl der erste islamistisch motivierte Mord in der Schweiz. Am 12. September 2020 erstach der Täter einen 29-jährigen Portugiesen mit einem Messer – vor einem Kebabladen mitten in der Innenstadt von Morges. Nun hat die Bundesanwaltschaft beim Bundesstrafgericht Anklage gegen einen 28-jährigen schweizerisch-türkischen Doppelbürger eingereicht, wie sie am Donnerstag in einer Mitteilung schreibt.

Konkret wirft ihm die Bundesanwaltschaft vor, einen dschihadistisch motivierten Anschlag geplant und umgesetzt zu haben. Damit habe er sich für die Opfer des Krieges gegen den «Islamischen Staat» (IS) rächen wollen. Die schwersten der zahlreichen Vorwürfe gegen den Mann lauten auf Mord, versuchte vorsätzliche Tötung und Verstoss gegen das Al-Qaida/IS-Gesetz.

Er versuchte einen Wärter zu töten

Der Beschuldigte befindet sich seit seiner Festnahme am Tag nach der Bluttat in Untersuchungshaft. Dort wurde er gemäss der Anklage erneut gewalttätig: Im November 2020 soll er einen Wärter angegriffen haben – mit dem Ziel, diesen zu töten. Ebenfalls im November attackierte er einen Beamten des Bundesamtes für Polizei (Fedpol).

Der mutmassliche Täter war dem Nachrichtendienst des Bundes bereits seit Jahren bekannt. Im April 2019 soll er ins Ausland gereist sein, um sich dem IS in Syrien anzuschliessen. Zudem wird dem 28-Jährigen vorgeworfen, bereits 2019 in Prilly einen Anschlag «zugunsten der Terrororganisation» verübt zu haben. Er habe erfolglos eine Tankstelle in Brand setzen und eine Explosion verursachen wollen, so die Anklage der Bundesanwaltschaft.

Schon vor der Messerattacke sass der mutmassliche Täter in Haft

Bis drei Monate vor dem Tötungsdelikt in Morges hatte der Beschuldigte deswegen in Untersuchungshaft gesessen. Unter «strengen Auflagen» wurde er freigelassen, wie die Bundesanwaltschaft im September 2020 schrieb. Es galten etwa eine nächtliche Ausgangssperre, eine Meldepflicht sowie ein Verbot, Waffen zu tragen. Bis zum Tötungsdelikt war der Bundesanwaltschaft «kein Verstoss gegen die auferlegten Ersatzmassnahmen gemeldet worden, welche eine erneute Inhaftierung gerechtfertigt hätten».