Architektur Bekannter Tessiner Architekt Aurelio Galfetti ist tot Der Tessiner Architekt Aurelio Galfetti ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Galfetti gehörte zu den Vertretern der Tessiner Schule und war Mitgründer der Architekturschule in Mendrisio.

Alberto Galfetti hat mit Mario Botta die Architektenschule in Mendrisio gegründet. (Archivbild) Keystone

Der bekannte Tessiner Architekt Aurelio Galfetti ist in der Nacht auf Montag im Alter von 85 Jahren verstorben. Dies ist einem Artikel von RSI zu entnehmen, wonach die Familie den Tod Galfettis bestätigt hat. Dessen Sohn, Michele Galfetti, ist bei RSI angestellt. Aurelio Galfetti gehörte zu den Hauptvertretern der so genannten Tessiner Schule. Im Jahr 1996 gründete er zusammen mit Mario Botta die Architekturakademie von Mendrisio, wo er von 1996 bis 2001 erster Direktor und bis 2006 Professor war.

Galfetti hat in seiner langen Karriere etliche Bauten erstellt, darunter die Hauptpost von Bellinzona, die öffentliche Badeanstalt von Bellinzona sowie die Primarschule von Riva San Vitale und das Net Center in Padua. Auch das Castelgrande von Bellinzona wurde von ihm in den Jahren 1983 bis 1989 vollständig restauriert.