Arbeitsunfall Ferngesteuerter Kran: Tödlicher Sturz von Palette Auf einer Baustelle in Cerniaz im Waadtland kam am Freitag ein 50-jähriger Schweizer bei einem Arbeitsunfall ums Leben. Der Unfall geschah bei der Arbeit mit einem ferngesteuerten Kran.

Die Kantonspolizei untersucht die Ursache des Arbeitsunfalls (Symbolbild). Keystone

Der Mann steuerte den Kran von einer Palette aus, die vom Kran rund zehn Meter angehoben wurde. Aus noch ungeklärten Gründen stürzte der Mann um 9.35 Uhr mitsamt der Ladung der Palette in die Tiefe und verletzte sich dabei so schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die genaue Unfallursache und die Verantwortlichkeiten auf der Baustelle in Cerniaz würden untersucht, teilte die Kantonspolizei Waadt am Freitag mit. (wap)