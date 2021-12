Arbeitsunfall 59-Jähriger beim Holzen ums Leben gekommen Beim Fällen einer Tanne wurde ein 59-jähriger Mann von einem herunterstürzenden Baumteil getroffen. Der Mann wurde leblos aufgefunden.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Kantonspolizei beim Fällen einer Tanne. (Symbolbild) Keystone

Der Unfall habe sich am Dienstagmittag in der Emmentaler Gemeinde Dürrenroth ereignet, teilte die Kantonspolizei Bern am Mittwoch mit. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Beim Opfer handelt es sich um einen 59-jährigen Schweizer aus dem Kanton Bern. Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs seien im Gang. (wap)