Aprilwetter im März Temperatursturz nach Frühsommertag: Heftige Gewitter führen zu Strom- und Zugausfällen sowie vielen Blitzen Nach einem sommerhaften Montag zieht derzeit eine Kaltfront über die Schweiz. Als Folge kam es in der Nacht auf Dienstag zu teilweise heftigen Sturmböen und Gewittern. In der West- und Nordwest- und Ostschweiz kommt es deswegen zu Stromausfällen und Verkehrsbehinderungen.

In der Nacht auf Dienstag zog eine Kaltfront über die Schweiz und brachte nebst heftigen Winden und Gewittern auch über 1700 Blitze. (Symbolbild) Archiv

Aprilwetter im März: Auf die Schneefälle vom Wochenende folgte am Montag ein Frühsommertag mit teilweise über 20 Grad. Doch am Abend dann überzog eine Kaltfront aus Westen her die Schweiz. Damit verbunden: teilweise heftige Sturmböen und Gewitter. Folge: Es kommt zu Strom- und Zugausfällen.

Wie SRF Meteo in der Nacht auf Twitter schreibt, sind bislang gut 1700 Blitze gezählt worden:

Da ist ganz schön etwas los. Eine aktive Kaltfront brachte in der Nacht in der Schweiz bisher gut 1700 Blitze, viele #Sturmböen und teils sogar #Orkanböen. Verbreitet fiel 10 bis 30 mm Niederschlag. Die Front liegt noch über GR und TI, zieht aber bald nach Osten ab. ^gf pic.twitter.com/SPdimJP72V — SRF Meteo (@srfmeteo) March 14, 2023

Laut den Wetterfröschen wurden in der Nacht überdies bis zu 30 Millimeter Niederschlag gemessen und auf dem Jungfraujoch Orkanböen bis 141 Stundenkilometer. Mit 126 km/h auf dem Chasseral oder Piz Martegnas war es aber auch im Jura und Engadin äusserst windig.

Verschiedene Zugstrecken unterbrochen ...

Wie die SBB auf Twitter schreibt, kommt es als Folge auf verschiedenen Bahnstrecken zu Unterbrüchen. So sind beispielsweise die Linien Le Noirmont - Saignelégier und Solothurn - Moutier im Jura unterbrochen. Aktuell ebenfalls keine Züge verkehren auf der ASM-Linie zwischen Niederbipp und Oensingen am Jurasüdfuss.

Und am Dienstagfrüh ebenfalls der Betrieb eingestellt wurde auf der Bahnstrecke Appenzell - Wasserauen (zwischen Weissbad und Wasserauen). Der Grund dafür sind laut der SBB starke Winde.

Wieder in Betrieb sind dagegen die bereits früher unterbrochenen Zugsverbindungen Palézieux - Bulle und Delémont - Porrentruy.

... und Stromausfälle im Jura, Baselbiet und Aargau

Laut Berichten der Nachrichtenagentur Keystone-SDA kommt es aber auch auf verschiedenen Strassen als Folge des Unwetters zu Unterbrüchen, darunter etwa auf der Verbindung zwischen Neuenburg und La Chaux-de-fonds. Aber auch im Aargau wurden verschiedentlich umgestürzte Bäume gemeldet.

Zudem werden verschiedene Stromausfälle gemeldet, dies beispielsweise nördlich von Biel oder bei Moutier im Berner Jura. Aber auch aus dem Baselbiet (Liestal und Lausen) oder im Aargau (Gebenstorf, Vogelsang und Turgi) werden unwetterbedingte Probleme bei der Stromversorgung gemeldet.

Schneefallgrenze sinkt

Nachdem die Kaltfront von der Westschweiz kommend das Mittelland und Nordwestschweiz überquert hat liegt diese am Dienstagmorgen über dem Tessin und Graubünden. Und auch dort melden die Wetterfrösche kräftige Niederschläge und starke Winde:

Die #Kaltfront liegt jetzt um 04:00 Uhr nachts über dem Tessin und Graubünden. Hier gibt es wie zuvor in den anderen Teilen der #Schweiz kräftige #Niederschläge. Zahlen und Fakten zur stürmischen und nassen Nacht gibt es in unserem Meteo-Liveticker 👉 https://t.co/2HbU97BwMO (rv) pic.twitter.com/zH56DR5WHm — MeteoNews Schweiz (@MeteoNewsAG) March 14, 2023

Wie MeteoNews auf Twitter schreib, dürfte das Wetter am Dienstag weniger heftig, aber dennoch mit vielen Wolken, zeitweisem Niederschlag und starken Winden weitergehen:

Viele #Wolken, zeitweise #Niederschläge und starker #Westwind mit Böen von 60 bis 80 km/h – das Wetterprogramm von heute Dienstag kann durchaus als ungemütlich bezeichnet werden. Die detaillierten MeteoNews gibt es wie gewohnt immer aktuell unter https://t.co/2HbU97BwMO (rv) pic.twitter.com/G903EPFVZl — MeteoNews Schweiz (@MeteoNewsAG) March 14, 2023

Laut SRF Meteo sinkt zudem die Schneefallgrenze wieder auf 1000 Meter: