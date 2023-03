Aprilwetter im März Temperatursturz nach Frühsommertag: Gewitter führen zu Strom- und Zugausfällen – nächster Regen im Anmarsch Nach einem sommerhaften Montag überzieht derzeit eine Kaltfront die Schweiz. Heftige Sturmböen und Gewitter führen von der West- bis in die Ostschweiz zu Stromausfällen und Verkehrsbehinderungen. Und bereits stehen die nächsten Nasszellen in den Startlöchern.

In der Nacht auf Dienstag zog eine Kaltfront über die Schweiz und brachte nebst heftigen Winden und Gewittern auch über 1700 Blitze. (Symbolbild) Archiv

Aprilwetter im März: Auf die Schneefälle vom Wochenende folgte am Montag ein Frühsommertag mit teilweise über 20 Grad. Doch am Abend zog bereits eine Kaltfront aus Westen über die Schweiz her. Damit verbunden: teilweise heftige Sturmböen und Gewitter. Die Folge: In weiten Teilen der Schweiz kam es zu Strom- und Zugausfällen sowie gesperrten Strassen.

Wie SRF Meteo auf Twitter schrieb, sind in der Nacht über der Schweiz gut 1700 Blitze gezählt worden:

Da ist ganz schön etwas los. Eine aktive Kaltfront brachte in der Nacht in der Schweiz bisher gut 1700 Blitze, viele #Sturmböen und teils sogar #Orkanböen. Verbreitet fiel 10 bis 30 mm Niederschlag. Die Front liegt noch über GR und TI, zieht aber bald nach Osten ab. ^gf pic.twitter.com/SPdimJP72V — SRF Meteo (@srfmeteo) March 14, 2023

Laut den Wetterfröschen sind überdies verbreitet bis zu 30 Millimeter Niederschlag gemessen worden, im Südtessin stellenweise sogar bis zu 75 Millimeter. Dabei ist in höheren Lagen des Unterwallis und Tessins laut MeteoNews bis zu einem halben Meter Neuschnee gefallen.

Auf dem Jungfraujoch wurden derweil Orkanböen von bis zu 141 Stundenkilometer gemessen. Mit 126 km/h auf dem Chasseral oder dem Piz Martegnas war es aber auch im Jura und Engadin äusserst windig.

Zahlreiche Zuglinien unterbrochen ...

Wie die SBB auf Twitter schreibt, kommt es als Folge des Unwetters aktuell auf verschiedenen Bahnstrecken noch immer zu Unterbrüchen. So sind beispielsweise aktuell die Linien Solothurn - Moutier oder Le Noirmont - Saignelégier im Jura unterbrochen. Letztere soll am Dienstagmittag wieder in Betrieb gehen.

Seit Dienstagmorgen – und wohl noch bis am Mittag – gesperrt ist beispielsweise auch die Verbindung La Chaux-de-Fonds - Glovelier. Ebenfalls keine Züge verkehren derzeit auf der Bipperlisi-Linie der ASM zwischen Niederbipp und Oensingen am Jurasüdfuss.

Am Dienstagfrüh ebenfalls eingestellt worden ist der Betrieb auf der Bahnstrecke Appenzell - Wasserauen (zwischen Weissbad und Wasserauen). Der Grund dafür sind laut der SBB starke Winde. Wie es auf Twitter am Vormittag hiess, soll der Bahnbetrieb am Dienstagabend wieder aufgenommen werden.

Wieder in Betrieb sind die bereits früher unterbrochenen Zugverbindungen Palézieux - Bulle im Freiburgischen, Montreux - Montbovon am Genfersee oder Delémont - Porrentruy im Jura.

... und Stromausfälle im Jura, Baselbiet und Aargau

Laut Berichten der Nachrichtenagentur Keystone-SDA kam es als Folge des Unwetters auch auf verschiedenen Strassen zu Unterbrüchen, darunter beispielsweise auf der N20 zwischen Neuenburg und La Chaux-de-Fonds. Diese soll jedoch laut einer Mitteilung der Neuenburger Polizei auf Twitter am Dienstagmittag wieder aufgehen. Grund für die Sperrung war eine durch den Sturm beschädigte Stromleitung. Auch im Aargau wurden als Folge der teils heftigen Winde verschiedentlich umgestürzte Bäume gemeldet.

Zudem sind als Folge der Unwetter verschiedene Stromausfälle gemeldet worden, beispielsweise nördlich von Biel oder bei Moutier im Berner Jura. Aber auch aus dem Baselbiet (in Liestal und Lausen) oder im Aargau (in Gebenstorf, Vogelsang und Turgi) wurden am Montagabend Probleme bei der Stromversorgung aufgrund des Unwetters gemeldet.

Schneefallgrenze sinkt

Nachdem die Kaltfront von der Westschweiz kommend das Mittelland und die Nordwestschweiz überquert hat, liegt diese am Dienstagvormittag über dem Tessin und Graubünden. Und auch dort melden die Wetterfrösche kräftige Niederschläge und starke Winde:

Die #Kaltfront liegt jetzt um 04:00 Uhr nachts über dem Tessin und Graubünden. Hier gibt es wie zuvor in den anderen Teilen der #Schweiz kräftige #Niederschläge. Zahlen und Fakten zur stürmischen und nassen Nacht gibt es in unserem Meteo-Liveticker 👉 https://t.co/2HbU97BwMO (rv) pic.twitter.com/zH56DR5WHm — MeteoNews Schweiz (@MeteoNewsAG) March 14, 2023

Wie MeteoNews auf Twitter schreibt, dürfte das Wetter am Dienstag zwar weniger heftig, aber weiterhin mit vielen Wolken behaftet bleiben. Dies zeitweise erneut mit Niederschlag und starken Winden:

Viele #Wolken, zeitweise #Niederschläge und starker #Westwind mit Böen von 60 bis 80 km/h – das Wetterprogramm von heute Dienstag kann durchaus als ungemütlich bezeichnet werden. Die detaillierten MeteoNews gibt es wie gewohnt immer aktuell unter https://t.co/2HbU97BwMO (rv) pic.twitter.com/G903EPFVZl — MeteoNews Schweiz (@MeteoNewsAG) March 14, 2023

Sprich: Der Regen der Nacht ist zwar nach Osten abgezogen, aus Westen breitet sich jedoch neues Nass über die Schweiz aus, so MeteoNews. Oder wie es Kachelmannwetter auf Twitter formuliert: «Aktuell befindet sich eine weitere kräftige Kaltfront über der Westschweiz.»

#Schweiz: Aktuell befindet sich eine weiter kräftige #Kaltfront über der Westschweiz und diese zieht weiter nach Osten. Auf den Bergen fällt oberhalb von 1300 bis 1600m #Schnee. Für Details in die Kantone/Bezirke. /CG https://t.co/ZRfWhs8Jh7 — Alpinwetter | kachelmannwetter.com (@Alpinwetter) March 14, 2023

Von Südbünden bis in die Lombardei im angrenzenden Norditalien gab es laut Kachelmannwetter verbreitet Schnee. Im Norden sei dieser derweil jedoch zusammengesackt oder bei den zackigen Plusgraden geschmolzen.

Laut SRF Meteo wird am Dienstag die Schneefallgrenze jedoch wieder auf 1000 Meter sinken – oder sogar darunter:

#Dienstagswetter: wechselnd bewölkt, mit einigen kurzen sonnigen Phasen und immer wieder Schauern. Dabei sinkt die #Schneefallgrenze von 1500 auf rund 1000 Meter. Es bleibt windig bei Temperaturen um 11 Grad. ^gf pic.twitter.com/Yn7uWcFF31 — SRF Meteo (@srfmeteo) March 14, 2023

Wie es im Blog von MeteoNews heisst, dürfte die Schweiz bis zum Mittwochmorgen «schubweise immer kältere Luft» erreichen. «Danach zeigt der Temperaturtrend aber bereits wieder steil nach oben.»