Impf-Bschiss: Glarner Behörden verweigern Touristen Zertifikat

Winterpause Der FC Aarau hätte mehr Tore verdient – was uns Datenanbieter sonst noch über die Hinrunde verraten

Ist Zürich ein verdienter Wintermeister? Und ist der FC Aarau dort klassiert, wo er hingehört? Welche Teams müssten gemessen an den Chancen an der Spitze stehen? Wir blicken zurück und zeigen das vergangene Fussball-Halbjahr in Zahlen und Grafiken.