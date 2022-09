Angriff auf offener Strasse Medienberichte: Opfer der Hammer-Attacke in Basel ist französischer Zentralbank-Chef Er ist einer der mächtigsten Wirtschaftsführer der Welt: In Basel soll François Villeroy de Galhau Opfer einer Attacke geworden sein. Die Basler Staatsanwaltschaft äussert sich nicht zum laufenden Verfahren.

Der französische Nationalbank-Direktor François Villeroy de Galhau soll in Basel Opfer eines Hammerangriffs geworden sein. (Bild vom Weltwirtschaftsforum WEF 2022 in Davos) Keystone

Die Polizeimeldung ist nüchtern abgehalten: «Kurz vor 18.30 Uhr, wurde am Centralbahnplatz bei den Tramgeleisen ein 63-jähriger Mann angegriffen. Er wurde dabei verletzt», schrieb die Basler Staatsanwaltschaft im Juni. Dabei schlug der Täter dem Mann laut Meldung mit «einem Gegenstand» auf den Kopf. Passanten griffen ein und konnten den Täter bis zur Festnahme festhalten.

Nun schreiben die Portale der TA-Medien, dass es sich beim besagten Gegenstand um einen Hammer handelte und beim Opfer um François Villeroy de Galhau. Dieser ist Gouverneur der Banque de France, also französischer Nationalbank-Direktor. Der 63-Jährige soll gemäss Recherchen von Tamedia nach einem Jahrestreffen der Bank für internationalen Zahlungsausgleich in Basel auf offener Strasse attackiert worden sein. Der 39-jährige mutmassliche Täter soll sich seither in Untersuchungshaft befinden.

Die Basler Staatsanwaltschaft bestätigt auf Anfrage von CH Media nur, dass ein Verfahren wegen versuchter vorsätzlicher Tötung läuft. Deshalb könne man «gestützt auf das Amts- und Untersuchungsgeheimnis» zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Auskünfte zum Verfahren erteilen. (mg/aka)