ADelboden BE Nach Sturz: Trottinettfahrerin erliegt schweren Verletzungen Am Freitagnachmittag stürzte in Adelboden eine Frau mit ihrem Trottinett. Die Verunfallte wurde ins Spital geflogen, wo sie ihren schweren Verletzungen erlag.

Die Berner Kantonspolizei geht bislang von einem Selbstunfall aus. (Symbolbild) Keystone

Der Unfall ereignete sich am Freitag gegen 14.15 Uhr in Adelboden. Die Frau war mit ihrem Trottinett in Richtung Bärgläger unterwegs, als sie stürzte und sich dabei schwere Verletzungen zuzog. Ein Rega-Helikopter flog anschliessend die Frau ins Spital. Nun ist die 48-jährige im Kanton Aargau wohnhafte Schweizerin verstorben, wie die Kantonspolizei Bern und die regionale Staatsanwaltschaft Oberland am Mittwoch mitteilen. Die Polizei geht zum jetzigen Zeitpunkt von einem Selbstunfall aus. Es laufen weitere Ermittlungen. (dpo)