Abstimmungskampf «Fundament der direkten Demokratie»: Komitee setzt sich für Medienpaket ein Ein überparteiliches Komitee startete am Montag in den Abstimmungskampf für das Mediengesetz. Dieses sei für die Medienvielfalt und Unabhängigkeit wichtig.

Insbesondere kleine und regionale Medien würden laut den Befürwortern vom Paket profitieren. (Symbolbild) Keystone

Starke, unabhängige Medien sind gemäss dem Komitee «Die Meinungsfreiheit» für die Demokratie in der Schweiz unabdingbar. Genau diese sind jedoch laut den Befürwortern des Mediengesetzes in Gefahr. «Trotz ihrer immensen Bedeutung für die politische Meinungsbildung und das Geschehen in den Regionen sind die Schweizer Medien unter Druck», schreibt das Komitee in einer Mitteilung zum Kampagnenstart am Montag. Die Erträge aus der Werbung seien rückläufig, die Corona-Pandemie habe diesen Trend weiter verschärft.

Dem Komitee für das Mediengesetz gehören laut Mitteilung rund 90 Parlamentarierinnen von SP, Grünen, Mitte, FDP und EVP an. Auch diverse Medienunternehmerinnen und 20 Organisationen wie der Verlegerverband Schweizer Medien haben sich angeschlossen. Mit der befristeten Überbrückungsfinanzierung habe der Gesetzgeber «einen vernünftigen, liberalen Ansatz» gewählt, lässt sich FDP-Ständerat Josef Dittli in der Mitteilung zitieren.

Finanzielle Unabhängigkeit für unabhängige Berichterstattung

Die Unterstützung hilft laut dem Komitee vor allem kleinen, regionalen Medienunternehmen «wieder auf gesunden, eigenen Beinen zu stehen». Um die aktuelle Krise zu überwinden, brauche es Investitionen in neue Geschäftsmodelle, welche insbesondere die kleinen Akteure kaum aus eigener Kraft tätigen könnten. Diese seien für die Meinungsbildung auf Stufe Kanton und Gemeinde jedoch besonders wichtig. In politischen und gesellschaftlichen Debatten brauche es «möglichst vielfältige, glaubwürdige, fundierte und manchmal auch unbequeme Informationen».

Die Befürworter sind überzeugt, dass das Medienpaket die Unabhängigkeit der Schweizer Medien stärkt. Staat und Medien blieben klar getrennt, es gebe keine Auflagen und Leistungsaufträge für die Verlage. «Unabhängig berichten können Medien nur dann, wenn sie wirtschaftlich nicht gefährdet sind», so die Grünen-Nationalrätin Isabelle Pasquier-Eichenberger. Auch Medienministerin Simonetta Sommaruga sagte vergangene Woche vor den Medien, dass die Unabhängigkeit der Redaktionen mit der Vorlage gewahrt werde, da sie sich auf bewährte Förderinstrumente stütze.

Kritik an Kombination von direkter und indirekter Förderung

Das neue Mediengesetz sieht vor, dass Medien in der Schweiz mit maximal 151 Millionen Franken pro Jahr zusätzlich unterstützt werden. Ein Teil dieser Hilfe - jene für Online-Medien - soll nach sieben Jahren wieder auslaufen. Einerseits sind direkte Förderungen vorgesehen, auch für kleine Online-Bezahlmedien. Aber auch die indirekte Medienförderung – also die Subventionierung der Zustellung von abonnierten Print-Medien – soll um 70 Millionen Franken ausgebaut werden.

Der Widerstand gegen das neue Mediengesetz ist mit dem Komitee «Staatsmedien Nein» weit rechts gestartet, inzwischen aber in der politischen Mitte angekommen. So haben sich alle bürgerlichen Parteipräsidenten inklusive dem GLP-Chef bereits gegen die Vorlage ausgesprochen. Sie kritisieren, dass die indirekte und direkte Medienförderung als Gesamtpaket zur Abstimmung kommt. Hinter dem Referendum gegen das Mediengesetz stehen neben dem Komitee auch die «Freunde der Verfassung», ein Sammelbecken von Coronaskeptikern und Zertifikatsgegnerinnen.